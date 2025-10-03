Instancia Municipal de la Mujer impulsa Relaciones Igualitarias en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila a 03 de Octubre del 2025.- Con el objetivo de promover un entorno de respeto, la Instancia Municipal de la Mujer llevó a cabo una plática dirigida al personal de Seguridad Pública bajo el tema 'Relaciones Igualitarias y Conciliación en la Vida Familiar', buscando fomentar la corresponsabilidad y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Durante la actividad, se destacó la importancia de fortalecer la conciliación entre la vida personal y familiar de las personas, fomentando relaciones responsables entre hombres y mujeres en el hogar y en las tareas de cuidado.

El presidente municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega subrayó que este tipo de iniciativas son fundamentales para sensibilizar a las y los elementos preventivos sobre la relevancia de generar espacios de convivencia igualitaria, lo que impacta de manera positiva no solo en el entorno laboral, sino también en su vida diaria y familiar.

Como parte complementaria, se realizó la entrega de cartillas de los derechos de las mujeres, con el propósito de brindar herramientas informativas que fortalezcan el conocimiento y la protección de sus derechos. La entrega estuvo a cargo de la promotora del Centro Libre, Lic. Mónica López, quien compartió información clave y resolvió dudas del personal asistente.

Asimismo, el edil resaltó que estas acciones no solo se quedarán en Seguridad Pública, sino que se buscará replicarlas en otros sectores de la administración y la comunidad, con la finalidad de seguir construyendo una sociedad basada en el respeto, la equidad y la corresponsabilidad.

Con acciones como esta, la Instancia Municipal reafirma su compromiso de impulsar estrategias que contribuyan a la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y respetuosa, en la que mujeres y hombres participen activamente en la transformación de su entorno.