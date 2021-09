Pocas las mujeres que denuncian violencia

FRONTERA., COAH.- Cuando una mujer se decide a denunciar el maltrato de sus hijos o pareja, nunca es la primera vez que es agredida, sin embargo de acuerdo a las estadísticas solo 3 de 10 mujeres solicitan ayuda y dan continuidad legal a sus casos cuando consideran que por la intensidad de las lesiones provocadas ya su vida corre peligro, lo anterior informó la titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer Deyanira Nájera Muñoz.

"El corazón les gana a las mujeres, quienes dudan en denunciar cuando los agresores son los hijos, el esposo o un familiar cercano, por ello es de vital importancia que se le brinde apoyo por parte de amistades o de la misma familia para que pueda denunciar antes de que sea demasiado tarde y sean lesiones gravísimas las que les propinen sus agresores".

Sin precisar el número de casos que se ven por semana en donde las mujeres son violentadas por un miembro de su familia, la Delegada del CJEM dijo que es importante que las mujeres no minimicen la agresión porque en la mayor parte de las veces está se va a crecentando, hasta el punto de requerir atención médica inmediata cuando las lesiones ya son de extrema gravedad.

Dijo que por medio de la Procuraduría se les apoya coordinándolas con atención médica, psicológica y ayuda jurídica para ellas y sus hijos, además cuando no quieren denunciar se les ofrece un refugio para mujeres maltratadas para que por lo menos puedan encontrarse en un lugar seguro mientras se deciden a buscar el apoyo de familiares o personas de su confianza.

Así mismo explicó que si en un primero momento no se atreven a denunciar, se les brinda un seguimiento oportuno por medio de psicólogos que les muestran por medio de terapias que no es sano llevar una vida llena de violencia, por lo que una buena parte de ellas denuncian, mientras que el resto regresan a sus casas esperando que sus agresores cambien, lo que en la mayoría de los casos no sucede.