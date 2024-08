Pollo lo deja sin agua por 8 días

CASTAÑOS; COAH.-La falta de agua en un hogar representa un problema frustrante y molesto, especialmente si dura varios días. Fue lo que le sucedió a un ciudadano de Castaños, quien después de 8 días sin agua, decidió buscar ayuda. Lo que no imaginaba era que el culpable del corte de agua sería un inesperado visitante.

El ciudadano, quien prefiere mantener su anonimato, relató que llamó a SIMAS Castaños para reportar el problema. La cuadrilla liderada por el señor Luterio Guel llegó al día siguiente y comenzó a investigar la causa del corte de agua. Después de revisar las tuberías y tomas, encontraron el culpable: un pollo que se había atascado en la toma principal de agua.

La sorpresa fue mayúscula, pero el alivio fue aún mayor cuando la cuadrilla logró retirar el pollo y restablecer el suministro de agua. El ciudadano agradeció la pronta respuesta de SIMAS y destacó la eficiencia de la cuadrilla liderada por el señor Guel.

"Así fue como lo relato el ciudadano de Castaños a través de redes sociales: Aunque no quiera creer querido Amigo, esto pasa en mi CASTAÑOS querido. Este pollo o pájaro, estuvo por 8 días bloqueando el agua en la toma de mi casa, pensé que no había agua, pero cuando supe que mis vecinos si tenían agua llamé a SIMAS castaños y sin problema al otro día me despertó el Sr Luterio Guel y su cuadrilla estuvieron revisando y llegaron hasta la toma principal y este pollo fue lo que sacaron"

Sin embargo este incidente tuvo comentarios tanto positivos como negativos, al cuestionar la llegada de un animal en las tuberías del vital líquido.