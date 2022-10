Por llegar nuevo Director de SP

Está por llegar el nuevo director de seguridad pública de Frontera, un hombre profesional, con experiencia y que atenderá como principal encomienda la proximidad social, señaló el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

El alcalde aseguró que la seguridad en Frontera se encuentra entre los primeros municipios del Estado, por ello seguirán enfocándose en este tema para reforzar la seguridad y lo primero es que el nuevo director tome su cargo, tenga el contacto con la corporación para que empiece a operar.

"Es un profesional, un hombre que tiene experiencia, pero ya lo conocerán en una semana más, hay un estudio de lo que hay que comenzar a corregir en la ciudad, ojo que no se pierda el tema de que nosotros somos municipales, nuestro margen de responsabilidad radica en la planeación, no somos robocop ni otro tipo de policías", comentó el alcalde.

Dijo que los policías deben estar cerca de los ciudadanos, que la gente los vea como servidores públicos y no con temor a acercarse a pedir la atención o como el peor enemigo por los constantes abusos que ya no se permiten.

Es un gran compromiso y todos los días trabajan en eso, en generar a la gente y pedirle a los policías que no hagan cosas extrañas que no abusen de la ciudadanía, que no cometan extorsiones, que se porten bien porque de lo contrario serán dados de baja.

El alcalde dijo que quien haga fechorías tendrá que retirarse de la corporación pues no se puede permitir y están trabajando arduamente en este tema de la prevención de extorsiones, por eso se están modificando el internet de la base de datos donde se monitorean las cámaras de las unidades, ya está listo, ya está funcionando y por lo menos en una semana se darán a conocer estas acciones a los ciudadanos.