"Prefieren irse por la buena o a la mala"

"No fue la manera, nos dijeron que desalojáramos a la buena sino lo harían por la mañana", señaló Evelyn Sarahi Pules Mata, una joven de 18 años de edad que formaba parte del grupo de invasores, señalando además que el hecho de que la autoridad actuara durante la madrugada no fue lo correcto.

"Teníamos desde el domingo pero anoche la niña se me enfermó me tuve que ir sino me hubieran agarrado junto con ella, había poquita gente porque ya estaban cansados, se turnaban en el día y en la noche", comentó.

1 / 2 Estaban esperando que llegaran las cabecillas pero nunca llegaron. 2 / 2 Aseguran que los policías se llevaron casos, cobijas y otras cosas. ❮❯

Dijo que en su caso traía a su bebé por lo que veía mal que la autoridad actuara así sin pensar en los niños y los adultos mayores, ellos eran quien la iba a llevar.

Eran como las 4:00 o 5:00 de la mañana cuando los elementos estatales llegaron al predio, los mismo policías fueron quienes tumbaron todo, utilizaron una retro que entró y arrasó con todo, pertenencias.

Señaló que muchos elementos llevaban cosas como casos, bandejas, las cosas de valor, además señaló que hubo algunas personas que tenían dinero en los toldos en los que se resguardaban.

"Estamos esperando que den la cara, la demás gente, que venga el que nos dio instrucciones o sea alguien aquí nadie es líder todos somos iguales, aquí estaba día y noche como niña al pie del cañón y no me he ido aquí sigo", comentó.

Dijo que desde un inicio pensó si le dan un predio bien y si no también, pero al ver cómo se hicieron las cosas le quedó claro que no aun así seguía con el resto de los invasores esperando que llegaran las cabecillas del movimiento quienes nunca llegaron o al menos no llegaron al predio.