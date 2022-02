Presentan menores secuelas por pandemia

FRONTERA, COAH.-Al dar a conocer que está por integrarse el séptimo grupo de escuelas a clases presenciales y que tentativamente para el mes de marzo la totalidad de los planteles educativos de todo el estado estarían en clases presenciales, la psicóloga Karla Covarrubias dijo que los docentes deben estar preparados para apoyar a los estudiantes que vengan de sus hogares con problemas de ansiedad, tristeza, estrés y depresión, ya que un alto porcentaje de niños presentó estos problemas durante la estadía en sus hogares.

La especialista en salud mental infantil explicó que un alto porcentaje de menores de edad sufrió la pérdida de un ser querido por la pandemia, mientras que otros vivieron de cerca el covid-19 al enfermarse o ver enfermos a sus padres, hermanos y familiares cercanos, lo cual detonó en ellos miedos y ansiedades.

Dijo que es necesario que los padres de familia dialoguen con los docentes si durante el resguardo provocado por la pandemia notaron en sus hijos cambios de humor, irritabilidad, dificultad para dormir, así como un retraso en su nivel de aprendizaje, esto para que los maestros utilicen las técnicas educativas necesarias para dar a los pequeños la seguridad que ellos requieren.

"Como maestros deben de entender que no todos los niños y jóvenes vienen al 100 por ciento de su capacidad de sus hogares, un alto porcentaje no cumplió con sus tareas debido a que no tenía los recursos necesarios, algunos otros perdieron a sus padres y solo tuvieron el apoyo de hermanos incluso menores de edad, es por ello que se tiene que brindar una atención integral a los pequeños para que puedan retomar sus estudios lo más normal posible".