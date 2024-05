Previene Frontera desabasto de agua

Derivado de la contingencia eléctrica que prevalece en el país, el Ayuntamiento de Frontera se declaró listo para atender a la población y anunció medidas emergentes para evitar desabasto de agua en los diferentes sectores de la ciudad.

Luego de la crisis hídrica, se requiere de acciones inmediatas, consideró el alcalde Roberto Piña Amaya por lo que se busca la manera de evitar que la población enfrente desabasto de agua.

Para ello, ha incrementado el número de las pipas a fin de que las familias que habitan en zonas donde no existe red de agua potable puedan tener agua y puedan enfrentar las altas temperaturas.

Haciéndole frente a la situación, las autoridades han aterrizado acciones emergentes que impidan que la población que vive en sectores vulnerables padezcan los efectos de algún desabasto de agua.

Pedro Ballesteros, quien vive en la Colonia Las Cruces mostró su agradecimiento, pues a pesar de lo más de 40 grados centígrados que se resienten, está recibiendo el agua a través de las pipas que facilita el municipio.

"Qué chulada", externó, destacando que recibe el vital líquido cada 8 días, los días miércoles, "hasta ahorita no me han fallado y ahorita ya gracias a Dios ya me abastecieron, tengo una pileta y dos tinacos , con esto mitigamos las altas temperaturas", dijo.

María de Jesús Cázares comentó que es puntual el abasto de agua y ya su familia le ha facilitado un recipiente más con la finalidad de que al surtir, le duren toda la semana y no enfrente algún desabasto.

Agradeció a las autoridades municipales la atención que se brinda, pues aparte de que su colonia está muy alejada, no se están viendo afectados con la falta de agua porque el personal del municipio les está haciendo llegar las pipas de manera oportuna.

Américo Castillo, director de Servicios Primarios comentó que se está abasteciendo con cinco pipas, antes eran sólo dos pipas en los ejidos, pero debido a la demanda, se ha incrementando, pues la prioridad es la gente que habita en los ejidos y en los sectores que no tiene red de agua potable.

Javier Chairez, regidor del área, dijo que está siempre al pendiente y por gestión suya se han conseguido cinco pipas las que garantizará el abasto en esta temporada.

Dijo que se va a abastecer en las partes donde no hay red, donde haya red es obligación del SIMAS de surtirle, pues en estos tiempos hay mucho desabasto , Hemos visto esta situación y por instrucciones del alcalde se atendió esta problemática.