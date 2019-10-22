Prohíbe Frontera el sexoservicio

FRONTERA, COAH.- Aunque desde hace más de dos años la prostitución está prohibida en este municipio, el Director de Salud Ramiro Tijerina alertó a la población debido al aumento en la Región de casos de padecimientos sexualmente transmitibles.

“Sabemos que las enfermedades sexuales van en aumento y aunque en este municipio quedó prohibida la prostitución tanto en la vía pública como en las cantinas y bares, no podemos descartar que exista, y es el ejercicio de la misma lo que puede provocar focos de infección que dañen a la población”.

Aunque la prostitución está prohibida en este municipio, no se puede tener un control de quienes la ejercen de manera clandestina.

El Director dijo que al no contar con autorización para ejercer la prostitución, tampoco se expiden certificados o tarjetones de salud, pues provocaría que tanto hombres como mujeres realizaran esta práctica de manera clandestina.

Mencionó que al darse a conocer las cifras de infectados de SIDA en la Región, los cuales han aumentado de manera considerable en comparación con el año pasado, se debe de tener más precaución al momento de sostener relaciones sexuales heterosexuales u homosexuales, ya que el peligro de contagio es latente.

“Ahorita se tiene poco control en el sexoservicio, sabemos que en el municipio está totalmente prohibido pero no podemos asegurar que no exista, simplemente hay parejas que se conocen, salen juntos y de manera inmediata tienen relaciones sexuales sin protección, pudiéndose dar el contagio de manera inmediata”.

Explicó que aunque constantemente se realizan revisiones tanto en la vía pública como en los bares y cantinas, deteniendo a las mujeres e incluso hombres que pretenden comercializar con su cuerpo, no se puede determinar si existe o no la prostitución debido a que no se tiene la autorización del municipio ni los espacios para ejercerla.