Protección Animal atiende abandono de perros en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Al menos siete casos de perros abandonados dentro de viviendas han sido detectados recientemente por el departamento de Protección Animal, luego de que sus dueños se mudaran y dejaran a las mascotas a su suerte, incurriendo en un delito por omisión de cuidados.

La coordinadora Tuilzie Ibarra Vázquez informó que durante el pasado fin de semana se atendieron varios reportes ciudadanos, principalmente de vecinos que alertaron sobre la situación de los animales.

"Tristemente nos ha tocado esto; seis de ellos presentan omisión de cuidados, es decir, son perros que dejaron en la casa mientras los dueños se fueron. Fueron los vecinos quienes hicieron el reporte para poder brindarles atención", señaló.

Ante estos hechos, se informó que se estarán dejando notificaciones en los domicilios con el fin de localizar a los propietarios y fincar responsabilidades por abandono y omisión de cuidados. En caso de no ubicar a los dueños, las autoridades valorarán otras alternativas para garantizar el bienestar de los animales.

Y es que, destacaron, las mascotas no pueden quedar sin atención, ya que requieren condiciones básicas como agua, alimento, resguardo del sol y atención médica en caso de enfermedad.

Asimismo, advirtió que esta problemática se suma a la de perros en situación de calle, derivada de la irresponsabilidad de algunos propietarios. Los casos han sido detectados en colonias como Borja, Occidental y Colosio, donde Protección Animal mantiene operativos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos.