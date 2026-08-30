Protección Animal analiza el caso de Mabel: audiencia clave en Frontera

FRONTERA, Coah. - Con la expectativa puesta en la audiencia que se celebrará este jueves por el caso de Mabel, representantes de Protección Animal y de la asociación Lobita Dejando Huella manifestaron su confianza en que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público actuarán conforme a derecho.

Tuilzie Ibarra Vázquez, titular de Protección Animal de Frontera y presidenta de la asociación Lobita Dejando Huella, señaló que esperan que las autoridades determinen la responsabilidad de quien resulte involucrado en el caso y que, de acreditarse un delito, sea un juez quien establezca la sanción correspondiente.

"Confiamos en las autoridades", afirmó Ibarra Vázquez, al destacar que en los últimos casos de maltrato animal han observado mayor apertura de la Fiscalía para recibir denuncias y dar seguimiento a las investigaciones.

La audiencia de este jueves representa uno de los momentos relevantes dentro del proceso iniciado tras la agresión contra Mabel, además de que, de acuerdo con la activista, existen elementos que deberán ser valorados por las autoridades.

Ibarra Vázquez explicó que, antes de la intervención de las autoridades, personal de Protección Animal sostuvo conversaciones con la propietaria de Mabel, vecinos y otras personas relacionadas con los hechos, con el propósito de escuchar las distintas versiones.

De acuerdo con los testimonios que recabaron, el conflicto habría surgido porque una persona manifestó molestia por el ingreso de perros a su domicilio, inmueble que, según explicó la funcionaria, no cuenta con portón ni puerta. Sin embargo, aclaró que esa circunstancia no justifica una agresión contra un animal.

"Por el hecho de que no te guste un perro, no vas a hacer alguna acción negativa", señaló.

La funcionaria municipal destacó que su dependencia procura mantener una postura imparcial y escuchar a las partes antes de emitir una conclusión, por lo que será la autoridad ministerial y, posteriormente, el juez, quienes determinen responsabilidades.

Ibarra Vázquez recordó que en casos anteriores relacionados con maltrato animal tuvieron dificultades para que las denuncias fueran recibidas, situación que, aseguró, ha cambiado recientemente. Mencionó como antecedentes el caso de una perrita salchicha que fue atropellada intencionalmente en la colonia Borjas y el de una perrita que, según la denuncia, fue arrastrada por el bulevar Porfirio Díaz, en la colonia Sierrita.

En ambos casos, dijo, acudieron personalmente a presentar las denuncias, pero no se logró avanzar debido a que no eran consideradas víctimas directas de los hechos. En contraste, señaló que actualmente existe mayor apertura por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público para recibir este tipo de denuncias y darles seguimiento.

"Estamos no tranquilos, pero sí confiados de que las autoridades ahorita, con este lamentable hecho que pasó en Castaños, la verdad sí se está viendo mucha apertura", expresó.

La activista sostuvo que esperan que el proceso avance conforme a las pruebas disponibles y que, si existe responsabilidad penal, sean las autoridades judiciales las que determinen la consecuencia correspondiente.

La audiencia programada para este jueves será, por ello, un punto clave para conocer el rumbo que tomará el caso de Mabel.