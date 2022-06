Proyecta Castaños obras sobre agua

CASTAÑOS., COAH.- Son las obras referentes al suministro de agua potable las que se están proyectando para el primero y segundo año de la administración, lo anterior informó el Alcalde Juan Antonio Garza García quien explicó que el problema de la falta de agua en el municipio es añejo y se tiene que atacar urgentemente.

"Los vecinos de la mayor parte de los sectores sufren al no contar con agua y nosotros como municipio no nos damos abasto para llevarles pipas, nuestro plan es gestionar y adquirir por lo menos dos camiones cisternas o pipas para llevar agua a las colonias pero esa no es la solución debido a que es la población requiere tener un abasto de agua suficiente por medio de sus tuberías".

Garza García dijo que con la visita de Manolo Jiménez, Secretario de Inclusión y Desarrollo social se plantearon varios temas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los castañenses, siendo lo referente al mejoramiento de la red de agua lo más importante.

Dijo que por medio del Gobierno del Estado, Municipio y la Federación se trabajará de manera coordinada para abatir los problemas de desabasto de agua que existen en todas las colonias del municipio, siendo también lo referente a la rehabilitación de la laguna de oxidación lo que se tiene como plan de trabajo urgente que atender.

El edil mencionó que agradece el apoyo que tiene de los habitantes del municipio quienes pese a los problemas que se tienen por el desabasto de agua saben que esto en parte es debido a la sequía y el resto a los problemas que se tienen en tuberías y pozos, pero aseguró que se comprometió a que las obras que mejoren el suministro de agua potable serán las prioritarias en esta administración municipal.