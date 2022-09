Puede prevenirse suicidio: Psicóloga

FRONTERA., COAH.-De vital importancia es acercarse a las personas cuando tienen problemas, apoyarlos y evitar así que busquen una salida "fácil" a sus problemas dijo la Psicóloga Janeth Rodríguez, quien aseguró que las tendencias suicidas en las personas se pueden detectar a tiempo y con ello evitar que quienes padece de depresión, ansiedad, miedos o estrés, pongan en riesgo su integridad o su vida.

Luego de que a ultimas fechas en la región se han suscitado una gran cantidad de suicidios, la especialista dijo que son en su mayoría problemas maritales y económicos los que generan este tipo de situaciones en las personas adultas, quienes por pena no comparten la situación que están viviendo y por ello creen que no hay una salida a sus problemas.

Dijo que son los varones en su mayoría quienes dejan de lado la demostración de sus sentimientos por no mostrar debilidad, sin embargo a muchos de ellos les embarga un sentimiento de tristeza y ansiedad al no poder sacar adelante a su familia al momento de quedarse sin empleo o de no contar con el dinero suficiente para darles una manutención digna.

En caso de los jóvenes, son los problemas del "corazón" así como los escolares los que les generan un gran estrés, es por ello que los padres de familia deben estar siempre atentos a cualquier problemática que ellos tengan con la intención de apoyarlos, buscar una solución y evitar que atenten contra su vida.

"La gente que tiene una tendencia al suicidio tiene marcados cambios de humor, incluso su día a día cambia, además sus hábitos de sueño, escolares, deportivos y sociales cambian, comen menos, duermen más, todo esto se puede notar si se esta cerca de ellos para brindarles ayuda a tiempo y evitar tragedias como las que se han suscitado en la región centro en los últimos días".