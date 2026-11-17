LAMADRID, COAHUILA.- El cuerpo de un puma fue localizado sin vida a un costado de la Carretera 30, por lo que personal de Protección Civil de Lamadrid realizó el levantamiento del ejemplar y su posterior entrega a la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las acciones se llevaron a cabo por indicaciones de la alcaldesa Magdalena Ortiz Pizarro, luego de que se reportara la presencia del animal en las inmediaciones de la carretera.

Tras el hallazgo, las autoridades municipales notificaron a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, instancia que autorizó el levantamiento del cuerpo para su manejo correspondiente.

El ejemplar fue entregado ayer a personal de la dependencia estatal, que se encargará de realizar los procedimientos respectivos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de muerte del puma ni las circunstancias en las que fue localizado.