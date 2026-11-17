Monclova, Coahuila.- La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA) informaron que obtuvo una sentencia condenatoria y una vinculacion a proceso contra dos personas involucradas en robos cometidos en perjuicio del patrimonio de ambas compañías.

De acuerdo con el comunicado emitido este 16 de noviembre, un juez dictó una sentencia de siete meses de prisión contra una persona responsable del delito de robo en la Unidad MICARE de MINOSA, ubicada en el municipio de Nava, Coahuila.

Sentencias y Medidas Cautelares

En un caso distinto dentro de las mismas instalaciones, el pasado 15 de noviembre otra persona fue vinculada a proceso por su probable participación en otro hurto. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece internada en un Centro de Reinserción Social (CERESO).

De manera paralela, en Monclova continúan abiertas las investigaciones por la sustracción de interruptores eléctricos industriales, cable y otros materiales propiedad de AHMSA. Ante estos hechos, la Sindicatura presentó las denuncias correspondientes y aportó elementos de prueba adicionales para identificar a los posibles responsables.

Investigación de Robos en AHMSA

El organismo detalló que el seguimiento legal se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Ministerio Público, cuya intervención ha permitido dar continuidad a los procedimientos penales.

Finalmente, la Sindicatura señaló que, pese a las restricciones económicas y de personal derivadas de los procesos de quiebra, mantendrá las acciones jurídicas a su alcance para conservar los activos y salvaguardar los bienes de ambas empresas.