"Que pidan al cerro"; Descarta Piña pago a ex directores

FRONTERA, COAH.- El Alcalde Roberto Piña Amaya dijo que no caerá en actos de irregularidad al brindar la liquidación a los ex trabajadores de la administración de Florencio Siller, toda vez que la ley marca que los funcionarios públicos no deben cobrar un bono de marcha ni terminación al concluir su periodo de administración.

Luego de que el ex apoderado jurídico de la pasada administración Alain Obed Mendoza dijo que la liquidación de los ex trabajadores pasaba a la presente administración como parte de la "deuda heredada" y los pasivos a pagar, el edil fue tajante al responder que simplemente no es un pago que tengan contemplado, pues nos gastarán los recursos del pueblo en pagos a ex. Funcionaria que ya cobraron en su tiempo mucho dinero por trabajar.

Roberto Piña dijo que los ex trabajadores pueden pedir lo que quiera, incluso el cerro de la silla y del mercado, sin embargo, no por eso se va a cumplir con sus exigencias, pues el dinero es para el bienestar del pueblo y no para el de los funcionarios o exfuncionarios públicos.

Dijo que tampoco los reintegrará a funciones en esta administración, pues ellos ya cumplieron con su periodo de trabajo y no están en condiciones de sobre poblar la administración de trabajadores, ya que el objetivo es disminuir los gastos de operación para hacer más obras.