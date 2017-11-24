Castaños.- “Quiero dejar las drogas por mis padres y por mis hijos, mi mamá llora mucho” manifiesta Karla de 32 años de edad, joven castañense quien el pasado 20 de Noviembre durante el desfile Revolucionario se drogaba frente a Autoridades municipales.

Tras darse a conocer la noticia de Karla, quien bailó y desfiló el pasado lunes durante el evento Revolucionario en el municipio de Castaños, el titular de la Casa de Rescate RIA (Recuperación Integral para Adolescentes) fue en busca de los familiares de Karla hasta el municipio de Castaños a fin de brindar el apoyo necesario a la joven madre de familia.

A partir de este día Karla de 32 años de edad se encuentra en el Centro de Rehabilitación RIAA ya que asegura quiere cambiar su vida y ser una mujer de bien y una madre ejemplar para sus tres hijos.

En entrevista para Periódico la Voz, la joven castañense no dejaba de mencionar a sus padres e hijos, sin embargo insistía en querer cambiar y dejar el mundo de las drogas por la mujer que le dio la vida, su madre.

“Yo ya no quiero drogarme, mi mamá llora mucho, yo la quiero mucho y a mis hijos, pero ella sufre por mí, no quiero que llore más” manifestó Karla.

A la edad de los 22 años inició su vida en el mundo de las drogas, tiene tres hijos, dos mujeres y un varón, de 12, 10 y 9 años de edad, mismos que se encuentran en resguardo de sus abuelos.

QUIERO DEJAR LAS DROGAS POR COMPLETO

Detalló que cuando ella se droga (cocaína, spray, resistol) se siente elevada y ve visiones agradables, en su mundo ve que la gente le habla cordialmente, ve caricaturas y monos divertidos, sin embargo no quiere ver sufrir a sus seres queridos, por lo que ha decidido dejar las drogas por completo e internarse en el Instituto RIAA ubicado en Monclova.

Karla Cecilia Puente Chávez, de 32 años de edad con domicilio en Emilio Carranza #505 de la colonia Independencia Sur, se encuentra en el Centro de Rehabilitación RIAA, se requiere del apoyo de ciudadanos para comprar el medicamento Olanzaprina, el cual tiene un costo aproximado a los 600 pesos y se requiere de una dosis mensual.

Por su parte Juan Vielma encargado de Centro de Rescate RIA aseguró que esta Institución está por abrir un espacio para mujeres, pues actualmente se tienen albergados solo a varones, pero en esta ocasión se hizo un espacio para poder otorgar apoyo a la joven castañense.