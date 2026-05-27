En aumento casos de gusano Barrenador de ganado en SJS

NUEVA ROSITA, COAH.- En el Municipio de San Juan de Sabinas, se han registrado ya cuatro casos de gusano barrenador en bovinos, situación que mantiene en alerta a las autoridades y brigadas encargadas de realizar los barridos sanitarios y la vacunación correspondiente.

El problema se agrava debido a que algunos propietarios de ganado aún se niegan a permitir la revisión de sus animales, lo que incrementa el riesgo de propagación de la plaga en esta localidad y sus alrededores.

El ingeniero Ramiro Portales Castillo, confirmó estos hechos y subrayó la importancia de que todos los productores reciban capacitación para manejar adecuadamente la situación. Señaló que la falta de cooperación de algunos productores, podría poner en riesgo no solo la salud del hato bovino, sino también la economía de la región, que depende en gran medida de la actividad ganadera.

Acciones de la autoridad

Ante este panorama, se ha programado una reunión para el próximo viernes con la participación de campesinos y miembros del Consejo Rural Sustentable. El objetivo será analizar la problemática y establecer estrategias conjuntas que permitan frenar el avance del gusano barrenador, además de reforzar las medidas preventivas en los ejidos afectados.

Portales Castillo advirtió que, quienes no atiendan a tiempo a sus animales podrían enfrentar mayores complicaciones, ya que en el futuro el costo del medicamento y la asesoría técnica tendría que ser absorbido directamente por los productores.

Actualmente, tanto el Gobierno del Estado como la Federación están brindando apoyo, lo que representa una oportunidad para atender la situación sin gastos adicionales. Finalmente, el ingeniero recalcó que los casos detectados se concentran en ejidos y llamó a la conciencia de los propietarios de animales para permitir la revisión de sus bovinos.

Detalles confirmados

"La situación no va a cambiar si no se revisan los animales y, de detectar más casos, deben de reportar ante la dependencia correspondiente para atenderlos de inmediato", puntualizó el entrevistado.