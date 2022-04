Ratifican denuncia contra el depravado

FRONTERA., COAH.- Ni le tiene miedo ni tampoco permitirá que más mujeres sean tomadas al antojo de depravados sexuales, apuntó María del Socorro Leiva Rodríguez madre de Jennifer "N", la alumna de Cetis 46, víctima de abuso sexual.

Leiva Rodríguez quien aseguró que agotará todas las instancias para que individuos como Hilario Hernández del sexo femenino. En su caso, aclaró que aunque son mujeres que están solas, saben defenderse con uñas y dientes.

Hasta las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer llegó la madre de familia para exigir que se haga justicia y se someta a proceso penal a Hilario "N", quien aprovechando que su hija caminaba con rumbo a la escuela, la amagó e intentó abusar de ella durante la mañana del pasado martes.

"Ese remedo de hombre no me da miedo, lo quieren hacer pasar por loco y eso no lo voy a permitir, porque enfermo no está, sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo y no me voy a detener hasta verlo en prisión, pues aunque yo dormí tranquila a sabiendas que estoy para defender a mis hijas, Jennifer no pudo conciliar el sueño, temblaba de miedo al recordar las bajezas que Hilario le hizo".

Mencionó que si ella como madre de familia está dispuesta a levantar la voz con tal de que otra niña o jovencita no vuelva a ser una víctima de este sujeto a quien ya investigó, asegurando que tiene hijos, nietos y esposa, quienes en lugar de encarrilarlo pareciera que le fomentan su comportamiento soez aun cuando con ello se ponga a los niños de su casa en riesgo.

Exigió también el apoyo de las autoridades municipales, recalcando que mientras ellas no cuentan con los recursos para contratar un abogado, a Hilario el agresor de su hija ya le pusieron un abogado de oficio, lo cual es incongruente pues saben que él es culpable de esto que sucedió y que si no fue detenido en flagrancia es porque salió huyendo de quienes lo detuvieron y lo entregaron a las autoridades.

"Por mi hija, por las demás estudiantes y por quienes se puedan cruzar por el camino de este depravado, voy a alzar mi voz y no voy a descansar hasta que se haga justicia, mi niña no es la única que ha sido violentada por este sujeto y por eso tiene que estar tras las rejas".