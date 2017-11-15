Reajustan hoy a 50 trabajadores

Frontera.- El total de los 180 trabajadores de confianza que tiene la Presidencia serán terminados al concluir la administración por lo que de forma gradual comenzará el despido con 50 trabajadores en la presente quincena, mismos que recibirán su liquidación así como las prestaciones de ley como ahorro y aguinaldo mediante la derrama de 6 millones de pesos ya prevista.

En el Ayuntamiento se confirmó la salida de los empleados de confianza, misma que se dará de forma gradual y por quincena en lo que resta del año y de la administración en donde solo quedarán algunos directores de departamento para que entreguen de forma directa a sus sucesores.

Se confirmó también que se tiene ya prevista la derrama económica del mes de diciembre que será de 6 millones de pesos de los que ya se tienen 5 en Tesorería y uno más que se recabara mediante los pagos de Predial que siguen realizando algunas empresas que estaban pendientes en esos conceptos.

Dentro de ese monto total que será entregado antes del 15 de diciembre, se contempla el pago de ahorro y aguinaldo de los trabajadores tanto de confianza como sindicalizados, además de las liquidaciones que se realizarán en base al código municipal en donde se contemplan montos menores a los que se establece en la Ley Federal del Trabajo.

Esa cuestión indicaron se deriva de que la presidencia no es empresa y mucho menos negocio y por esa razón es que las liquidaciones son en base al código municipal para los trabajadores de confianza.