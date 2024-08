Recaudan fondos para la Saca Salada

FRONTERA COAH.- Con motivo de las celebraciones del Día del Grito de Independencia, el Ejido 8 de Enero se prepara para una Fiesta Mexicana en la que todo lo recabado será destinado a un objetivo específico: apoyar a los productores del campo en los trabajos de la Saca Salada, una necesidad crucial en la región.

El alcalde Roberto Piña dio a conocer que la administración municipal se suma al esfuerzo de los ejidatarios, quienes siempre han buscado la manera de generar recursos para sus necesidades, y en esta ocasión no será la excepción. "Siempre los hemos apoyado y esta vez no será diferente. No solo daremos el grito en el ejido, también organizaremos la verbena popular con la presentación de Beto Villa y Dany Pere", explicó el alcalde.

La entrada para la fiesta tendrá un costo de 30 pesos, monto establecido por los propios ejidatarios. Además, se destacó que todos los ingresos generados, no solo por el baile, sino también por la venta de alimentos, juegos mecánicos y otros entretenimientos, serán destinados exclusivamente a los ejidos que comparten la problemática de la Saca Salada.

Por otro lado, la ceremonia cívica del Grito de Independencia se llevará a cabo en la plaza principal de Frontera, donde se transmitirá en pantalla el tradicional grito que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el alcalde Piña reconoció por las acciones realizadas durante su mandato.

Este evento no solo busca celebrar la independencia de México, sino también fortalecer el sentido de comunidad y apoyo entre los habitantes del ejido y sus alrededores, quienes enfrentan desafíos constantes en sus labores agrícolas.