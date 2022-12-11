Recibe Hugo a agricultores

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recibió con gusto a productores de San Buenaventura en el Ejido San Francisco donde se presentó el encargado de la oficina de Agricultura en Coahuila Ingeniero Agrónomo Ricardo Frausto Siller.

Durante un evento sin protocolo se presentaron opciones al sector productivo en la parcela demostrativa de trigo harinero de Don Juan Banda.

El alcalde dio la bienvenida al Ingeniero Agrónomo Ricardo Frausto Siller y expuso a los agricultores que esta visita es para que conozcan las alternativas que el Gobierno de Coahuila pretende acercar al ver el resultado con esta demostración y que los productores tengan nuevas opciones de agricultura.

El regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez expuso que siguen llegando los beneficios al campo como apoyos para que se tenga mejor producción, dijo que se eligió el Ejido San Francisco donde el productor Juan Banda Ibarra tuvo la oportunidad de presentar en su parcela demostrativa el trigo suave para pan.

Por su parte el Ingeniero Agrónomo Ricardo Frausto Siller con amplio conocimiento en la Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dijo qué hay interés de seguir implementando nuevos sistemas para la producción del campo.