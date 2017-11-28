Recibirán aguinaldo 8 mil trabajadores

Frontera.-Más de 8 mil trabajadores de las empresas Gunderson, Trinity y Commsa estarán recibiendo el pago de su ahorro y su aguinaldo el próximo día cuatro de diciembre en cantidades que van desde 30 a 35 días para cada uno de ellos en aguinaldo, mientras que en ahorro serán de 10 a 12 por ciento de sus percepciones y el caso de Trinity y Commsa recibirán también los incrementos obtenidos en su revisión de contrato.

El secretario general adjunto del Sindicato CTM Monclova, Jorge Carlos Mata confirmó la entrega de dichas prestaciones que se realizará la semana próxima en los trabajadores que en la región son más de 8 mil, de igual manera confirmó que obreros de la región norte que forman parte de CTM y que son más de 5 mil también estarán recibiendo el pago de su ahorro y aguinaldo.

Mata López se reservó la cantidad total que las tres empresas señaladas en esta región recibirán por considerar que es muy elevada la erogación que se realizará para el beneficio de los trabajadores que recibirán en el caso de gunderson el ahorro y aguinaldo.

Mientras que en Trinity y Commsa será ahorro, aguinaldo y además recibirán los incrementos que se obtuvieron durante la recientes revisiones de contrato que se realizaron entre el sindicato y la empresa, con lo que será mayor el monto que recibirán los trabajadores.

Será de esta forma como las empresas señaladas realicen la entrega del recurso a sus trabajadores con el arranque del mes de diciembre, puesto que será el próximo lunes cuando se realice el reparto que corresponda a cada trabajador.