Reconoce Ciénegas al Doctor Arocha

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El próximo 12 de Agosto se celebra el Día Internacional de la juventud y en Cuatro Ciénegas se reconoce a los destacados ciudadanos que impulsan hacia un mundo ambientalmente sostenible, más verde y con implementación de competencias técnicas que permiten el uso eficaz de tecnologías.

Héctor Fernando Arocha Garza, Doctor en Ciencias con orientación en biotecnología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Actual director de Genesis 4C Museo y Laboratorio en Cuatro Ciénegas, Coahuila, es reconocido por la Administración que encabeza el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez.

Su trabajo se ha enfocado en diversas áreas como la microbiología, biotecnología y biología molecular. Ha tenido una activa participación en numerosas ponencias y congresos a nivel internacional, lo que refleja su compromiso con la difusión del conocimiento y los avances científicos en estas áreas.

Para conmemorar este mes se tiene desde la ONU la campaña centrada en mostrar la pasión, el ingenio y el liderazgo de los jóvenes cuando se trata de crear un mundo mejor para todos.

Una de las contribuciones más destacadas del Dr. Fernando Arocha ha sido la difusión y promoción de la conservación del Valle de Cuatro Ciénegas.

Ha participado en diversas entrevistas en medios de comunicación, incluyendo radio, televisión y medios impresos como en la revista Science. Formado parte del programa "México Salvaje" de NatGeo, lo que ha permitido dar a conocer la importancia de esta región y su ecosistema único a nivel internacional.

Sus trabajos de investigación han sido reconocidos, demostrando el valor y relevancia de sus aportes científicos.

Ha participado en múltiples publicaciones científicas y capítulos de libros, destacando los estudios de diversidad y endemismo de las actinobacterias del Valle de Cuatro Ciénegas, Pruebas In vitro de actividad anticancerígena de extractos producidos por microalgas provenientes del desierto Chihuahuense, Bioprospección en Cuatro Ciénegas un set de posibilidades para salvar el ecosistema y los niños pueden salvar al mundo a través de la educación generando un futuro sustentable.

Su principal línea de investigación se centra en la bioprospección de microorganismos endémicos del Valle de Cuatro Ciénegas, con el objetivo de descubrir metabolitos útiles para su aplicación en agricultura, industria y farmacéutica.

En los últimos años, su trabajo ha logrado trascender las fronteras nacionales con la búsqueda de desarrollos sostenibles y novedosas a través del estudio de los microorganismos endémicos del Valle de Cuatro Ciénegas buscando soluciones que ayuden a la humanidad.