Reconocen burócratas al alcalde

Bajo el marco de la celebración por el 31 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Castaños, Coahuila, el alcalde Juan Antonio Garza recibió un reconocimiento de manos de su mesa directiva por todo el apoyo y las finas atenciones que ha tenido con la organización sindical incluso desde antes de tomar protesta al mantenerse como médico al pendiente de todos ellos sin ningún interés económico y respaldándolos durante toda la pandemia.

Francisco Iglesias, secretario del Sindicato, señaló que el doctor Juan Antonio Garza García ha sido un aliado muy importante para todos los agremiados por su gran corazón altruista: "Ha servido para nosotros aún antes de ser presidente, conoce a cada uno de nosotros porque siempre nos ha brindado el apoyo en cuestión de su trabajo y sin cobrar un peso", expresó en su discurso.

En reconocimiento a sus más de 25 años de servicio el Alcalde repartió estímulos económicos entre los agremiados.

"Hemos pasado administración tras administración y esta es una que va a dejar historia porque no hemos tenido algún conflicto como en administraciones pasadas, no hemos tenido que llegar hasta la huelga por no ponernos de acuerdo en cositas muy simples y gracias a esta administración y la buena comunicación que tienen con nosotros hoy estamos arriba compañeros con ellos porque vamos de la mano y el Doctor no se nos raja", resaltó.

De esta forma la mesa directiva procedió a hacer entrega al Edil de un reconocimiento a nombre de todo el Sindicato por su invaluable respaldo a la organización, donde el doctor Juan Antonio Garza aprovechó la intervención para anunciar que gracias a los ahorros generados con el plan de austeridad que ha implementado en el Ayuntamiento y para estrechar aún más los lazos entre su administración y el gremio se tiene contemplado iniciar el próximo año la construcción del que será su recinto sindical, cumpliéndoles así su anhelo de contar con un espacio propio para sus asambleas y eventos.

Así mismo y refrendando su reconocimiento a la gran labor que han realizado en beneficio de Castaños el Alcalde acompañado por el tesorero Juan Antonio Campuzano y la directora de Ingresos y Egresos, Alondra Andrade, hicieron entrega de un estímulo económico a aquellos agremiados que cuentan con 25 años o más de servicio, quienes felices agradecieron el noble gesto.