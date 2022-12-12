Reconocen labor de Beto Villarreal

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Por el trabajo coordinado, el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís ha felicitado al Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez, por la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

En publicaciones oficiales el gobernador, legisladores y Secretarios, así como fuerzas vivas, reconocieron la labor que el Alcalde Beto Villarreal ha hecho en este su primer año al frente de la Administración Pública en beneficio de los cieneguenses.

Durante su presentación, el Ingeniero Agrónomo expuso que el Gobierno del Estado de Coahuila ha apoyado a Cuatro Ciénegas en proyectos que reactivaron económica, social y turísticamente el desierto coahuilense, dando cuenta de estas imágenes la propia Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos Azucena Ramos quien representó al Gobernador.

Por su parte el Secretario Manolo Jiménez también felicitó al alcalde cieneguense por el buen trabajo hecho a lo largo de estos 12 meses desde el programa Mejora Coahuila “Felicito a mi amigo el Alcalde Beto Villarreal por los resultados que presentó a las familias del hermoso pueblo mágico de Cuatro Ciénegas en su Primer Informe de Gobierno” posteo Manolo Jiménez Secretario de SIDS Coahuila.