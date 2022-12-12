Contactanos
Coahuila

Reconocen labor de Beto Villarreal

Brindan felicitaciones por el Primer Informe reflejo del trabajo coordinado con el Gobernador Miguel Riquelme.

Por Staff / La Voz - 12 diciembre, 2022 - 08:24 p.m.
Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís ha felicitado al Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez.
Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís ha felicitado al Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  Por el trabajo coordinado, el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís ha felicitado  al Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez, por la presentación de su  Primer Informe de Gobierno.

En  publicaciones  oficiales  el gobernador, legisladores y Secretarios, así como fuerzas vivas, reconocieron la labor que el Alcalde Beto Villarreal  ha hecho en este su primer  año al frente de la Administración Pública en beneficio de los cieneguenses.

Durante su presentación, el Ingeniero Agrónomo expuso  que el Gobierno del Estado de Coahuila ha  apoyado a Cuatro Ciénegas en proyectos que reactivaron económica, social y turísticamente  el desierto coahuilense, dando cuenta de estas imágenes la propia Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos Azucena Ramos quien representó al Gobernador.

Por su parte el Secretario Manolo Jiménez también felicitó al alcalde cieneguense por el buen trabajo hecho a lo largo de estos 12 meses desde el programa Mejora Coahuila “Felicito a mi amigo el Alcalde Beto Villarreal por los resultados que presentó a las familias del hermoso pueblo mágico de Cuatro Ciénegas en su Primer Informe de Gobierno” posteo Manolo Jiménez Secretario de SIDS Coahuila.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados