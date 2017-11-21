Recuerdan a los héroes

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Colorido desfile deportivo presenciaron los sambonenses en el que participaron siete escuelas primarias, una secundaria cuatro preparatorias y como invitado especial el Pentatlón de Monclova.

El Cabildo en pleno acudió a las ocho y media de la mañana a colocar la ofrenda floral en el busto del General Francisco Villa, ubicado en el bulevar del mismo nombre para después encabezar el contingente con dirección a la calle Hidalgo donde se instalaron en un tapanco, desde donde le dieron la bienvenida a los planteles educativos que desfilaron por las calles principales de la Ciudad.

El desfile fue coordinado por la regidora de Educación Rosa María Hipólito Moreno, quien al micrófono leyó a los presentes una breve reseña de los iniciadores de la Revolución Mexicana comenzando con Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, etc.

Hasta hablar de la participación de la mujer en la gesta heroica que llevó a tener el México actual con leyes que lo rigen y miras al progreso.

Al respecto, el alcalde Óscar Flores Lugo dijo que es loable el esfuerzo de los padres de familia para que sus hijos participen pues se ve que hubo interés porque los cuadros estuvieran bien hechos y fueran admirados por todos.

Y ni que decir de los maestros que pusieron todo su empeño para que el evento de la Revolución Mexicana fuera un éxito.

Eodo un éxito resultó el desfile

Los contingentes incluyeron el Centro de Atención Múltiple Número 16, con vestimentas acordes al festejo. Las escuelas primarias realizaron tablas gimnásticas y bailes revolucionarios, la secundaria presentó bailables y ejercicios y las preparatorias distintos cuadros para deleite de los presentes”.