Recupera municipio predio

CASTAÑOS, COAH.- Por votación unánime y en base a una serie de inconsistencias detectadas y analizadas por la síndico de Mayoría, Ruth Nohemí López, el Cabildo de Castaños dio revés por votación unánime a la donación orquestada por la pasada administración de un inmueble municipal ubicado en la colonia Independencia a una asociación civil de rescate, con lo que el mismo se recuperó para ser utilizado en la correcta atención de las emergencias de la ciudad.

Durante la tercer junta de Cabildo de la actual administración municipal que preside el doctor Juan Antonio Garza García, misma que fue celebrada al filo de las 10 de la mañana de este miércoles con carácter extraordinario, la síndico de Mayoría Ruth Nohemí López elevó la propuesta de revocar dicha donación en base a un análisis legal que realizó al acta de Sesión de Cabildo número 59 de la pasada administración municipal con fecha del 30 de agosto del 2021.

La síndico de Mayoría externó al Cabildo que dentro de las inconsistencias detectadas está prohibido el enajenar o gravar bienes inmuebles del Municipio si no lo aprueban dos terceras partes del Cabildo, lo que equivaldría a 10 votos a favor, pero en dicha acta no están especificados quiénes ni cuántos integrantes votaron y sólo se ostentan 9 firmas, entre ellas las del pasado Secretario del Ayuntamiento, quien solamente tiene voz y no voto en el consistorio.

Juan Antonio Garza García, alcalde de Castaños, por su parte reconoció nunca haber estado de acuerdo con dicha decisión como parte del pasado Cabildo y ahora en calidad de Presidente Municipal refrendó su postura puesto que "no podemos ceder ningún patrimonio del pueblo a ningún particular", y en este orden el mismo será recuperado para servir solamente en comodato a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Castaños que comanda Marco Tulio Loera y que por más de 14 años ha servido desinteresadamente a la ciudad.

Inmediatamente después de la votación unánime del Cabildo de Castaños por revocar dicha donación las síndico de Mayoría, Ruth Nohemí López Flores, y la síndico de Vigilancia, Karla Herrara, apoyadas por la jurídico del municipio, Dalia Cázares, hicieron la notificación pertinente al presidente de la asociación civil "Brigada de Rescate de Bomberos de Castaños Coahuila Unidos sin Fronteras", quienes estaban apostados en el inmueble ubicado en la calle Venustiano Carranza entre Zuazua y Miguel Blanco de la colonia Independencia, cuyo presidente, Arturo Tarín se comprometió a hacer entrega en un plazo máximo de 24 horas.