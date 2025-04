Refuerzan seguridad para Semana Santa

SALTILLO, COAHUILA. – La seguridad en Saltillo durante la Semana Santa será reforzada por los cuerpos de seguridad, que se enfocarán en mantener el orden tanto en la zona urbana como en las áreas rurales de la ciudad, además de prestar especial atención a fraccionamientos y colonias.

Así lo informó Miguel Ángel Garza Félix, Comisionado de Seguridad de la ciudad, quien destacó la importancia de implementar medidas para proteger a la ciudadanía, especialmente durante las festividades religiosas y el aumento de turistas en la ciudad.

"Es crucial que las personas que salgan de la ciudad durante estos días tomen precauciones...recomendamos que dejen sus hogares bien cerrados y, en lo posible, los encarguen a algún vecino o familiar....las autoridades estaremos muy al pendiente para cuidar de la ciudad", aseguró Garza Félix.

El Comisionado enfatizó que durante estos días no habrá días de descanso para los oficiales. "No hay francos para nadie, no hay vacaciones, todos estaremos atentos a la ciudad y a los lugares más visitados como el Museo del Desierto, uno de los destinos turísticos más concurridos", agregó.

En cuanto a las actividades religiosas, Garza Félix mencionó que, como cada año, la policía colaborará estrechamente con la Diócesis de Saltillo para garantizar la seguridad durante las procesiones de la Semana Santa.

"La semana pasada tuve una reunión con la diócesis para coordinar los apoyos en las procesiones de silencio y las misas...La colaboración es fundamental para asegurar el bienestar de todos los asistentes", comentó el Comisionado.

Además, Garza Félix destacó los avances en la certificación de la policía municipal en los estándares internacionales de seguridad. "En noviembre tendremos una auditoría del CALEA, donde se evaluará nuestro progreso, para marzo o abril de 2026, esperamos haber cumplido con los 161 estándares requeridos para certificar a nuestra policía", agregó.