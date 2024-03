REGISTRA PIÑA SU CANDIDATURA

El abanderado de MORENA arribó a las instalaciones del IEC donde presentó la documentación para participar en el proceso electoral del 2 de junio acompañado de su esposa Claudia Verónica Martínez y su hijo Jorge Piña.

El abanderado de MORENA sostuvo que la maldad, chantaje y el engaño serán su principal enemigo a vencer, de ahí que invitó a la población a no caer en el juego sucio que puedan presentarles.

A la salida del registro, resaltó su irrestricto apoyo a las mujeres en donde dejó en claro que sus padres le inculcaron valores y principios, de ahí que exhortó a la población a no caer en el juego de la denostación, "puedo no ser presidente municipal, pero lo que no puedo ser es un barbaján, cien por ciento el respeto para las mujeres".

Dijo que regresará al IEC para recibir la Constancia de Mayoría Relativa y dirigió un mensaje de agradecimiento para todos los que lo acompañaron "Estoy sumamente agradecido con todos, esto no es de intereses, no es de personas, no es de grupos, esto no es de sectores, esto se llama Frontera"

Y abundó: "Aquí nadie, de aquí en adelante, tiene permitido juntarse con secuaces para venirse a robar la ciudad, que se apunten para otros lados porque la gente de Frontera ya despertó".

Reconoció: "Vamos a una campaña de mucho desprestigio, de mucho golpeteo y de mucha agresión", recibiendo como respuesta "No estás solo, no estás solo" "no estás solo" de parte de los cientos de seguidores que atestiguaron su registro en busca de la alcaldía fronterense

El abanderado de MORENA estuvo acompañado de los candidatos a las alcaldías de Monclova, Castaños y Abasolo, así como representantes magisteriales, ferrocarrileros, obreros, jóvenes, campesinos y de los distintos sectores poblacionales de Frontera así como de la comunidad LGTBQI.

Va a ser una campaña de mucho desprestigio, y de mucho dinero "van a entregar mucho dinero porque no tienen otra manera de hacer las cosas, le va a ir bien a Frontera primeramente Dios, mantengámonos unidos, podemos pensar diferente, ser de diferente religión y nacionalidad, pero hay una cosa que es lo que nos tiene aquí, que le vaya bien a Frontera".

Durante su trayecto, se le acercaban niños, jóvenes, adultos mayores que le pedían una foto patentizándole su apoyo, haciendo de este registro un acto en el que quedó demostrada la unidad de la fuerza Morena para llevarlo a un triunfo el próximo 2 de junio.

INTEGRANTES DE SU PLANILLA

Quienes conformarán su planilla destacan: Raymundo Arauza, Lorenzo Mendoza, Oscar del Bosque Escobedo, David Borrego, Yadira Cárdenas Quirino, Minerva Barrón, Javier Chairez, Nora Bretado, Angélica Jacobo, Damaris Chairez, Ángelo Grimaldo Barboza, Ana María Banda, gente que dijo, son personas con probadas ganas de servir.

