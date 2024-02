Registran patrulla como pérdida total

FRONTERA COAH.- Tras el accidente vehicular entre una unidad de Seguridad Pública y un vehículo, el alcalde Roberto Piña dio a conocer que afortunadamente los ciudadanos y los elementos involucrados se encuentran sanos, dijo que te tuvo pérdida total de la unidad.

Mencionó que el pasado miércoles hubo un sepelio en el que se presentó un conflicto entre los familiares del difunto, la gente del panteón avisó a Seguridad Pública y el director Javier Vaquera pidió mediante el radio que la unidad más cercana se incorporará al panteón.

La patrulla más cercana era la unidad 1054 que se incorporó por la calle 16 de septiembre con vía libre, en dicha calle no se puede conducir a alta velocidad porque es una calle muy dañada, como la calle entronca con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari hay muchas fugas de agua que deterioraron el pavimento.

Desafortunadamente una persona sin precaución se atravesó por completo, la unidad lo impactó y donde pega al vehículo se va contra un parabús, el carro colea y pega otra vez a la camioneta ocasionando un daño total.

El alcalde mencionó que siempre se ha ayudado a la gente cuando hay un percance con alguna unidad del municipio porque están aseguradas pero en esa ocasión no se pudo porque la aseguradora se dio cuenta que la calle era libre para la unidad, dijo que incluso habló para que le echaran la mano al ciudadano que se distrajo como a cualquier otra persona le puede pasar.

"Los policías se bajaron todos golpeados junto con las personas que iban en el vehículo, los policías tuvieron lesiones sin gravedad pero la unidad fue pérdida total, salieron las bolsas de aire", comentó el alcalde.

El problema es ver la forma que no se cargue la mano a los vecinos, pues el alcalde mencionó que lo fue a buscar el papá del joven pero no se pudo hacer mucho.

"No puedo andar de Martha la piadosa y decir que no la paguen, la patrulla anda en cerca de 600 mil pesos, no le vamos a cargar la mano al vecino le vamos a ayudar hasta donde se pueda, hay que hacer un ejercicio para ayudarles y que no sea esa cantidad que se tiene que pagar", señaló el alcalde pues están conscientes de que fue un accidente ocasionado por la falta de precaución.