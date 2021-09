Regularizarán predios en el Ejido La Cruz

FRONTERA., COAH.- Personal de la Coordinación de la Secretaría de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila acudieron al Ejido la Cruz para asesorar a las familias que quieren regularizar su patrimonio por medio de la escrituración de su predio, toda vez que existen programas de apoyo que les pueden ayudar a realizar este trámite con un costo menor.

Roberto Sánchez Gómez dijo que es en las comunidades rurales así como en las colonias Diana Laura y Morelos, que una mayor cantidad de familias tienen problemas de escrituración, es por ello que llevan estas mesas de asesoría para que la gente acuda con su documentación y darles la orientación necesaria para que obtengan su escritura.

El Sub Director de Regularización de Predios Particulares mencionó que existen incentivos para quienes viven en colonias con contrato de regularización para que obtengan su escritura a un costo de 2 mil pesos, mientras que en los cambios de propietario se tiene un precio de 6 mil 500 pesos por trámite.

Es importante mencionar que se ha tenido buena respuesta por parte de los habitantes de los diferentes sectores del municipio, quienes están interesados en legalizar su patrimonio por medio de la escrituración.

Menciono que en el caso de la colonia Diana Laura no se puede tramitar aún las cartas de liberación ni las escrituras debido a que dos de los cuatro predios existentes cuentan con un pleito legal que aun no se ha sido concluido, por lo que ambas partes se adjudican la propiedad la cual no puede ser legalizada por los vecinos, quienes tienen que esperar la resolución.