Renunciará “La Pólvora”

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Por asuntos personales, antes del 19 de diciembre el alcalde Óscar Flores Lugo solicitará licencia al Cabildo para separarse de su cargo.

Una vez cumplidos los compromisos con el pueblo y la presentación de su cuarto informe de actividades que concentra la administración de cuatro años, el Edil se separará de su cargo cumpliendo con los protocolos que marca la ley.

En breve entrevista, Flores Lugo afirmó que la separación de su cargo se llevará a cabo dentro de los estatutos establecidos pero que todo deja en orden, incluso la entrega recepción que en este momento está preparando junto con la comisión que anticipadamente designaron.

“Este movimiento que hago es meramente personal, nada tienen que ver los asuntos administrativos del Municipio, simplemente pediré licencia por motivos personales o bien para descansar pero es un hecho que me voy.

Agradeció el apoyo del Cabildo para el cumplimiento de los objetivos y a la población en general porque sin su decisión hubiera sido imposible alcanzar las metas.

INFORME

El próximo 12 de diciembre a las diez de la mañana, el alcalde Óscar Flores Lugo rendirá su cuarto y último informe de actividades administrativas.

Glosa que contendrá las acciones realizadas en los cuatro años de administración.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Cuauhtémoc Cortés Vázquez ubicado en la colonia 18 de Febrero.