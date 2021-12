Repara Piña camión de la UPMF

FRONTERA, COAH.- El alcalde electo de Frontera, Roberto Piña hizo entrega de un camión a la Universidad Politécnica de Monclova y Frontera; mismo que a su vez se encontraba fuera de servicio desde hace algún tiempo y el cual fue reparado por parte del próximo edil.

"Hace algún tiempo estuve visitando a la rectora Esra Cavazos en esta universidad y me dijo que tenía mucha problemas para la recolección de los alumnos a la hora de acudir a clases y me comentó que esté camión estaba descompuesto; por lo que nos hicimos el compromiso de repararlo y he aquí los resultados" indicó el próximo el edil.

Así mismo dijo que con esto se podrá dar apoyo a los alumnos integrantes de las diversas carreras que acuden de cualquier punto de Monclova o Frontera hasta la universidad, la cual estará ingresando a clases totalmente presenciales en próximas semanas.

Dijo que al igual que este apoyo, se estarán un coordinando para continuar con la ayuda a las instituciones educativas, pues la mejor inversión en los jóvenes es el estudio y con esto se le facilitará el acceso a su preparación.

Por su parte la rectora Esra Cavazos reconoció el trabajo y el compromiso del actual alcalde electo quién asumirá el cargo el próximo primero de enero, destacando que los resultados en cuanto al camión fueron rápidos y que espera seguir trabajando y coordinando proyectos para con su administración.

Una vez que se entregó el camión, las autoridades acudieron el reconocimiento de esta unidad y evaluar las condiciones en el interior, para asegurar que en breve lo estarán poniendo funcionamiento para los alumnos que tengan que acudir de manera presencial a esta UPMF.