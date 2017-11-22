Reportan saldo blanco en Buen Fin

SAN BUENAVENTURA, COAH.- No se registraron incidentes durante el Buen Fin debido a que fueron pocos los negocios que participaron y estos cuentan con cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.

Joel Solís Díaz, director de la Policía Preventiva Municipal afirmó que aún cuando fueron pocos los negocios que participaron en la promoción del Buen Fin la vigilancia se manejó al extremo ya que el patrullaje se realizó tanto de manera peatonal como en las unidades.

Lo que tuvimos fueron delitos menores, reportes de personas tomando en la vía pública, riñas, detenciones por petición familiar etc., nada que ver con otros delitos, pero para eso se llevó a cabo una coordinación de actividades dentro de la corporación logrando excelentes resultados, dijo el Director.

Reconoció que sí hubo actividad comercial ya que las ventas se elevaron, conclusión lógica después de ver que hubo más gente de lo normal haciendo compras en la zona comercial, pero todo dentro de la calma.

Cuestionado en cuanto a las estrategias de vigilancia y cuidados que se aplicarán en la temporada decembrina, dijo que serán similares pero que de manera permanente, es decir, mientras dure el mes ya que es cuando se registra la derrama económica mayor de todo el año.