Reprende SIMAS a manifestantes

FRONTERA COAH-. Luego de las manifestaciones que se hicieron en contra de SIMAS, el alcalde Roberto Piña señaló que se pusieron citatorios y ordenes de aprehensión en contra de algunos de los participantes en la manifestación que aseguró, fue pacífica, esto por parte del gerente de simas que no tiene facultad para hacerlo.

"Las puso el gerente del sistema en una total violación a sus facultades lo hizo, el consejo es quien decide, además fue un ejercicio, una manifestación pacífica pero lo utilizan para amedrentar a las personas esto es lamentable", comentó.

El alcalde tocó el tema en el consejo de SIMAS y le dijo al gerente, "Estás más cerca tú de la cárcel que de un próximo puesto en gabinete estatal".

El alcalde dijo que los están amedrentando.

Roberto Piña dijo que el gerente cree que quien lo encandiló a estar ahí, lo va a salvar de todo el recurso que aseguró, se están robando y mencionó que la verdad es que ellos tienen el sartén por el mango porque "mayoritean" no tienen la razón pero sí la mayoría.

"Conagua dice que tiene el permiso de uso de extracción de agua pero el acceso a ejidos es un tema que debe resolver con ejidatarios, ¿cómo le hacen para inhibir a los ejidatarios? Pues les hacen citatorios en juzgados, la gente se inhibe", comentó.

Dijo que todo se ha documentado, no es correcto cuando el dinero que se están llevando es el de los ciudadanos, señaló que Múzquiz está a dos o tres meses de quedarse sin agua, aquí el escenario es complicado, más si no comenzamos a hacer ajustes, pero cómo se le pide a la gente que haga ajustes porque ya no le llegará el agua todos los días, cuando SIMAS no hace ajustes, las rentas al por mayor, los gastos excesivos no es correcto.