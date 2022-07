Repuntarán ventas en regreso a clases

FRONTERA., COAH.-Con el regreso a clases presenciales al 100 por ciento los negocios dedicados a la venta de calzado escolar, uniformes y útiles escolares tendrán un repunte en sus ventas, así lo informó Cesar Chávez Ramón, quien aseguró que regresar a la modalidad normal de clases movilizará la economía de gran forma

"Estarán beneficiándose los propietarios de negocios como papelerías, zapaterías, tiendas de uniformes y eso es de gran beneficio, toda vez que en años anteriores esta parte del comercio no se movió debido a que los estudiantes no iban a clases y los pocos que asistían no utilizaban uniformes, por lo que se ve con agrado que pronto la economía iniciará un marcado acenso".

El Presidente de la Cámara de Comercio en Frontera comentó que hay empresas que desde hace un mes comenzaron a pagar un bono especial por regreso a clases y con ello tanto madres como padres de familia separaron los materiales que sus hijos requerían, lo cual beneficia a las encargadas de los talleres donde los uniformes se maquilan.

Explicó que una gran parte de las escuelas ya dieron a los estudiantes las listas de materiales y cuadernos que van a llevar en el inicio del ciclo escolar 2022-2023 y en su mayoría estas tienen un costo superior a los 600 pesos, situación que ha provocado que los encargados de las papelerías formen paquetes a bajo costo que ayuden a la economía de las familias.

"Esperamos que las ventas se reanuden con este regreso a clases y de esa forma el sector comercial se vea beneficiado con las ventas pre regreso clases".