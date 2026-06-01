Frontera: Retiran juegos infantiles del kínder Gabriela Mistral por seguridad

Madres de familia del kínder Gabriela Mistral, ubicado en la colonia Occidental, decidieron retirar las áreas de juego del plantel para prevenir cualquier situación similar, luego del trágico accidente ocurrido en Monclova, donde un menor perdió la vida tras caerle unos columpios dentro de un jardín de niños.

Durante la inspección detectaron que varios aparatos presentaban severo desgaste y falta de mantenimiento, por lo que optaron por retirarlos de inmediato para proteger a los estudiantes.

La señora Martha Morales explicó que fueron las propias madres quienes se dieron a la tarea de revisar cada una de las estructuras y áreas del jardín de niños, encontrando riesgos importantes para los menores.

"El tanque no era un juego adecuado para tenerlo ahí, el puente colgante estaba desgastado las cadenas y para evitar accidente se retiraron. Son alrededor de 160 alumnos y queremos que estén seguros, es mejor que se queden sin juegos", expresó.

Entre los juegos retirados se encuentran un pasamanos, un puente colgante y un túnel, estructuras que ya mostraban deterioro considerable debido al paso del tiempo y el uso constante.

Las madres de familia señalaron que aunque los alumnos se quedarán temporalmente sin algunas áreas recreativas, la prioridad es garantizar la seguridad de todos los niños dentro del plantel educativo. Asimismo, hicieron un llamado para que se mantenga una revisión constante del estado de los juegos infantiles en las escuelas, especialmente en aquellos que tienen varios años de uso.