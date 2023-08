Retoman operativos; Prohíbe frontera In Driver

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera retomó los operativos contra In Driver, esta vez se instalaron en la carretera 30 y es debido a que no se tiene autorización para que estas unidades estén operando en la ciudad por la seguridad de los ciudadanos ya que muchas veces los conductores no están identificados, se aplicó una multa de 20 mil pesos.

Fue operativo sorpresa aunque a uno se tiene información oficial por parte del departamento de Transporte y Vialidad trascendió que a uno de los conductores le aplicaron una multa de hasta 20 mil pesos.

Dicha multa fue porque además de incurrir y prestar un servicio no autorizado, cuando el conductor, que llevaba pasajeros, fue sorprendido en el operativo intentó darse a la fuga, quiso vulgar a las autoridades pero no lo logró.

En otro de los operativos que se realizaron encontraron al conductor del in Driver con brazalete electrónico en uno de sus pies, cuando fue sorprendido por las autoridades por restar el servicio para el que no tiene permiso, le detectaron el aparato y lo cuestionaron al respecto.

Trascendió que el joven conductor del in driver tenía una medida de restricción del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, él mencionaba que no era un delincuente y que lo único que estaba haciendo era trabajar.

El alcalde Roberto Piña ha mencionado en repetidas ocasiones que no está en contra de la gente que está trabajando sin embargo es un tema de orden y de seguridad, por lo que ha mencionado que sí los conductores de in driver quieren operar en Frontera tienen que cumplir con ciertos requisitos tal y como lo hacen los choferes de los taxis que tienen na base, están identificados y pagan impuestos estatales y municipales.