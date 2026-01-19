En la Sección Sindical 312 de La Encantada Eligen comisionados para Comisión Revisora de Contrato

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En una asamblea extraordinaria convocada por la Sección 312 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, se eligieron a los comisionados que participarán en la próxima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

La reunión fue encabezada por Lorenzo Antonio Campa, secretario general de la sección y contó con la presencia de Javier Martínez Valadez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) minero en Coahuila.

Durante la sesión, se designó a Antonio Orozco e Iván Ligas Muñoz como los representantes encargados de llevar a cabo las negociaciones contractuales.

También participó en la asamblea el secretario de trabajo Enrique Muñoz, quien respaldó el proceso democrático mediante el cual se eligieron a los comisionados.

Revisión del contrato colectivo en Ciudad de México

La revisión del Contrato Colectivo se realizará en la Ciudad de México durante la última semana de marzo, dado que el actual acuerdo tiene como fecha de vencimiento el próximo 1 de abril.

Las pláticas buscarán actualizar las condiciones laborales y contractuales de los trabajadores que forman parte de la mina La Encantada.

Principales demandas de los trabajadores

Los representantes sindicales señalaron que en los próximos días se trabajará en la elaboración del pliego petitorio, el cual incluirá las principales demandas y propuestas de los más de 300 obreros que laboran en dicha unidad minera. Entre los temas prioritarios se encuentran mejoras salariales, condiciones de seguridad y prestaciones laborales.

Finalmente, Javier Martínez Valadez expresó su confianza en que el proceso de revisión se lleve a cabo en un ambiente de respeto y diálogo, con el firme propósito de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. "Estamos comprometidos con la defensa de cada uno de nuestros compañeros y con la mejora continua de sus condiciones de trabajo", concluyó.