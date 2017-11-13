Salen otros diez en San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Diez personas más serán dadas de baja como parte del reajuste de personal que lleva a cabo el departamento de Recursos Humanos.

Flor de María Falcón Zertuche, directora de la mencionada cartera, comentó que con estos suman 30 los despedidos pero que la cantidad se incrementará a partir de la primera quincena de este mes ya que la intención es liquidar al personal que entró a laborar a esta administración.

Salvo lo que decida la administración entrante, por lo que respecta a nosotros se está dando de baja al personal que entró a trabajar, esto se hace de acuerdo a la ley para que no haya problemas, además ya todos estamos advertidos por lo tanto no habrá problemas”, dijo la entrevistada.

Dijo que de cada uno de los departamentos se han dado bajas de personal que lleva a que las labores se multipliquen para los que se quedan, por lo que la recomendación que les hacen es que entre ellos se coordinen a fin de que no se vea afectado el ciudadano.

A la vez comentó que los despidos se tienen qué hacer porque es parte del proceso de entrega-recepción, en donde queda asentada la cantidad de personas que entraron a laborar y las que van a salir de cada uno de los departamentos.

Solo el personal sindicalizado que tiene un contrato es el que se queda, los demás nos vamos.