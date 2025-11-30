Mtro. Roberto de los Santos recibe homenaje en San Buenaventura por su dedicación a la educación

San Buenaventura, Coah.— Autoridades municipales y educativas rindieron un emotivo homenaje al Mtro. Roberto de los Santos Martínez, figura emblemática de la educación con más de cinco décadas de servicio y liderazgo sindical.

Durante el evento, se entregó la Presea al Mérito Sindical al Mtro. Everardo Padrón García, ceremonia que contó con la presencia del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien expresó sentirse honrado de encabezar un municipio que ha sido cuna de grandes maestros. Destacó también que hoy dos jóvenes sambonenses forman parte del gabinete estatal en subsecretarías de Educación, reflejo del talento local.

El acto central se realizó en el Centro Recreativo de la Sección 5, ubicado en la colonia San Andrés, donde se develó un busto y una placa en reconocimiento al Mtro. Roberto de los Santos. "Las sonrisas, abrazos y aplausos reflejan la alegría, el amor y el servicio por la educación. Por ello, la Administración Municipal reconoce al maestro Roberto por ser inspiración de muchas generaciones a lo largo de más de cinco décadas", expresó el edil.

En representación del gobernador asistió el Subsecretario de Vinculación Educativa, Prof. Ignacio Castillo Carabes, quien reconoció el liderazgo del Secretario de la Sección 5, Everardo Padrón García, por su cercanía con las y los docentes.

También estuvo presente el sambonense Mtro. Hugo Iván Lozano Sánchez, Subsecretario de Educación Básica, quien saludó a las familias de la Sección Quinta y destacó la trayectoria del homenajeado: "El maestro Roberto ha sido un hombre excepcional. Sus 55 años dedicados a la educación marcan el cierre de una etapa ejemplar, inspirando a generaciones de alumnos, docentes y ciudadanos. Su liderazgo sindical siempre defendió los derechos laborales y compartió su experiencia con una pasión admirable".

Por su parte, el Secretario Padrón recordó que el maestro Roberto siempre ha sido "profeta en su tierra", pues el sindicalismo le dejó amigos entrañables. Evocó aquel momento de hace 37 años, cuando San Buenaventura celebró su triunfo como líder, demostrando el cariño del pueblo que lo vio nacer.

Con su característica voz poética, el Mtro. Roberto de los Santos agradeció profundamente el reconocimiento. Expresó su gratitud al presidente con licencia, Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez, al alcalde en funciones Jesús Javier Flores Rodríguez, al cabildo y a los ex presidentes municipales: "Mi gratitud al compañero Padrón y, con él, al Comité Ejecutivo Seccional de la delegación que me vio nacer. A quienes integraron mi Comité Ejecutivo y a mis compañeros de pupitre, gracias por el esfuerzo compartido en su momento", señaló con emotividad.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El homenaje concluyó entre aplausos, muestras de cariño y un profundo reconocimiento a una vida dedicada por completo a la educación y al servicio sindical.