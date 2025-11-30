Coahuila asegura protocolos sanitarios contra el gusano barrenador

CASTAÑOS, COAHUILA.- El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, José María Montemayor, aseguró que el estado continúa cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios establecidos para la vigilancia del gusano barrenador, lo que ha permitido mantener a la entidad libre de casos y dentro del bloque exportador ganadero.

Montemayor informó que recientemente el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) otorgó al estado el control total y la responsabilidad del trampeo en toda la zona considerada limpia.

"Continuamos cumpliendo los protocolos. Se nos acaba de dar, por parte de Senasica, el control total y responsabilidad de todo lo que es el trampeo; se está haciendo en toda la zona limpia del gusano barrenador", expresó.

¿Cuál es el contexto de la presión estadounidense?

El funcionario explicó que en semanas recientes se registró una fuerte presión por parte de Estados Unidos debido al incremento en los precios de la carne, lo que generó la expectativa de que pudiera abrirse una coyuntura política y económica que permitiera reanudar la exportación ganadera mexicana, actualmente en pausa. No obstante, destacó que el cumplimiento del protocolo sanitario ha contribuido a que los casos activos en el sureste del país continúen a la baja.

"Los americanos han dicho que esperan que este sea el detonante para abrir la planta de insectos estériles en Chiapas; nosotros esperamos que esté terminada a principios de año. Creemos que la presión de EUA, económica y política principalmente por los precios de la carne, logre que en 2026 se abra la frontera", añadió.

¿Qué medidas se están tomando en Coahuila?

Montemayor reiteró que Coahuila permanece en la zona limpia del gusano barrenador y dentro del bloque de estados exportadores. Recordó que el protocolo vigente contempla tres procesos de inspección que permiten garantizar la exportación de ganado incluso ante la presencia del parásito en otras regiones del país.

"El estado sigue cumpliendo y nuestros ganaderos están preparados para seguir exportando en cuanto se reabra el mercado", puntualizó.