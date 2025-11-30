Clausura del Servicio Militar Nacional en Frontera Coahuila: 85 jóvenes graduados

FRONTERA COAHUILA.- Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de clausura del personal de conscriptos de la Clase 2006, remisos y una mujer voluntaria, acto considerado de gran relevancia para la juventud coahuilense al representar un estímulo para cumplir con responsabilidad esta obligación ciudadana.

La clausura se realizó en punto de las 9:00 horas en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, donde autoridades militares, civiles y familiares se reunieron para acompañar a los jóvenes en el cierre de su capacitación.

El evento fue encabezado por el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón, acompañado por Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento en representación de la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; además del director de Seguridad Pública de Monclova y familiares de los conscriptos.

Durante el acto oficial se destacó que los jóvenes —incluidos remisos, aquellos que no se inscribieron en su momento, y una mujer voluntaria— cumplieron con 44 sesiones sabatinas de instrucción. A lo largo de estos meses recibieron capacitación en actividades militares, disciplina, civismo y valores, considerados pilares fundamentales para su formación ciudadana.

En total, 85 jóvenes concluyeron su Servicio Militar Nacional en modalidad de bola blanca, mientras que 765 quedaron en disponibilidad como bola negra, es decir, registrados pero sin realizar el adiestramiento correspondiente. Como cada año, la entrega de cartillas se realizó durante los fines de semana de diciembre, en un horario de 8:00 a 13:00 horas en el batallón.

El Teniente Coronel Cigarroa informó además que será en enero de 2026 cuando inicie la recepción de cartillas para los jóvenes que cumplirán 18 años, quienes deberán participar en dos semestres de actividades antes de su ceremonia de graduación.

Respecto a la participación femenina, señaló que aunque una mujer voluntaria inició el proceso, causó alta en la Guardia Nacional, por lo que no pudo concluir su graduación dentro del Servicio Militar.

La ceremonia cerró con mensajes de reconocimiento a las familias por su acompañamiento y a los conscriptos por su dedicación y disciplina durante el periodo de instrucción.