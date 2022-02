San Buenaventura: Remueven por quejas a directora de Clínica 10

Remueven a directora de la Clínica 10 de San Buenaventura, debido a las constantes quejas que presentaron tanto trabajadores como derechohabientes, por el trato y los abusos que se cometieron en contra del personal, además que se encuentra bajo investigación, por falsear información.

La lista de quejas en contra de María Teresa García Macías ex directora de la Clínica 10, es amplia, que va desde el trato déspota, la asignación de tareas a los trabajadores que no les corresponden, además de que no se otorgaba el material al personal para que realizaran sus labores.

Las constantes manifestaciones llevaron a la destitución de María Teresa García, quien esta semana fue reubicada como Coordinadora Médica en la Clínica 85 de Frontera, generando molestia entre trabajadores de esta unidad.

Se informó que la ex directora, enfrenta una investigación debido a que falseo información, después de que hizo pasar a trabajadores como casos positivos de Covid-19, esto con el fin de que no estuvieran presentes en visitas de los representantes sindicales y no manifestaran sus quejas, presentando incluso resultados con diagnóstico positivo y se les expidieron sus incapacidades.

Los mismos trabajadores negaron que se les haya hecho una prueba o que hayan padecido esta enfermedad, incluso se realizaron dos pruebas, a las cuales dieron negativo.

Se considera que el cambio de la ex directora se dio para protegerla, precisamente por esta investigación, y valiéndose de la relación que mantiene con el Subdirector de la Clínica 7, Armado Treviño Campos, quien es su esposo y también ostenta el cargo de Coordinador de las Clínicas Periféricas.

Incluso, con la finalidad de que María Teresa García ocupara la Coordinación en la Clínica 85, se regresó a su consultorio al médico que desempeñaba el cargo desde hace varios años, como única opción para seguir laborando en la institución.

Personal sindicalizado del IMSS temen que con el cambio que se realizó de la ex directora, los conflictos y abusos se presenten ahora en la Unidad Médica Familiar del municipio de Frontera.