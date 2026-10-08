Sara Irma Pérez Cantú supervisa la instalación de señalización vial en Frontera

FRONTERA, Coah.- El Departamento de Transporte y Vialidad del municipio de Frontera concluyó en su totalidad los trabajos de instalación de señalización vial en diversas arterias principales, atendiendo las instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, informó el director de la dependencia, José Ibarra Guajardo.

El funcionario detalló que las cuadrillas finalizaron la colocación de señalamientos de alto, límites de velocidad y tendido de boyas en la calle Héroe de Nacozari, de la colonia Borja, así como en la calle Renacimiento. Asimismo, Ibarra Guajardo precisó que la semana pasada concluyeron las labores en la calle Concepción Armendáriz, además de cubrir de manera integral la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental.

Tras finalizar las obras, el titular de la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía y a los comités de vecinos vigilantes para cuidar la infraestructura instalada, recordando que en periodos anteriores se registraron actos de vandalismo contra las láminas metálicas. "Hago la invitación a los vecinos para que, si ven una situación de este tipo, de manera anónima nos hagan llegar el reporte para proteger los señalamientos", concluyó el director municipal.