Festival de las Ánimas y altar de muertos en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Saltillo se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos del norte de México durante las celebraciones de Día de Muertos, con una oferta que integra tradiciones, arte e historia, destacó Mabel Garza, titular de Cultura en Saltillo.

La funcionaria señaló que el Festival de las Ánimas, el Magno Altar de Muertos y el tradicional altar monumental de Santa Anita forman parte de los principales atractivos que han contribuido a posicionar a la ciudad durante esta temporada.

Garza atribuyó este crecimiento a un trabajo conjunto en materia de cultura y turismo, además del reconocimiento que adquirió el altar de Santa Anita a partir de su aparición en la película "Desaire", lo que contribuyó a colocarlo en el mapa nacional.

"Como que también desde el Gobierno del Estado y luego la película del Desaire que puso en el mapa nacional el famoso altar de muertos de Santa Anita", señaló.

La titular de Cultura destacó que actualmente Saltillo cuenta con otro altar de mayores dimensiones que el de Santa Anita, lo que representa un reto para mantener el interés de los visitantes y estar a la altura de las expectativas generadas en torno a estas celebraciones.

En cuanto al Festival de las Ánimas, informó que esta edición contará con propuestas artísticas de otras ciudades y con la participación de creadores locales.

Entre las novedades se encuentra "Ocres Quemados", un trabajo de un director de teatro de la Ciudad de México realizado con artesanos de Oaxaca, que será presentado para abrir el festival en el Teatro de la Ciudad.

También participarán artistas de Monterrey, entre ellos Leticia Parra y el grupo Perros, mientras que por parte de Saltillo estarán Marta Matamoros, Héctor Zárate y otros historiadores de la ciudad, quienes abordarán relatos relacionados con aparecidos.

Garza consideró que la programación ofrece una propuesta atractiva al reunir distintas expresiones artísticas y contenidos relacionados con las tradiciones de la temporada.

La funcionaria adelantó que otro de los principales proyectos para fortalecer la promoción cultural y turística será la celebración del 450 aniversario de Saltillo, prevista para el próximo año.

Explicó que esta conmemoración permitirá unir los esfuerzos de las áreas de turismo y cultura, además de trabajar en los legados que permanecerán para la ciudad, entre ellos libros y documentos.

"De hecho, ya estamos trabajando en eso, no solamente en el próximo festival, sino en los legados, qué se va a quedar, qué libros, qué documentos", indicó.

Garza señaló que estos trabajos representan actualmente uno de los principales proyectos en materia cultural para Saltillo, antes de dar paso a la oferta navideña de la ciudad.