Gabriel Elizondo impulsa proyecto Los Chorros en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Ante la ausencia de recursos para el proyecto de Los Chorros en el Paquete de Egresos de la Federación 2027, el senador Gabriel Elizondo impulsa un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que analice la posibilidad de incorporarlo al presupuesto.

El legislador advirtió que la curva de Los Chorros representa un peligro recurrente para quienes circulan por la carretera, especialmente para habitantes de comunidades rurales y trabajadores que utilizan diariamente esta vía.

Señaló que los accidentes registrados en este tramo generan consecuencias que van más allá de las afectaciones viales, pues implican pérdidas económicas, retrasos en los traslados y, en los casos más graves, vidas humanas.

Elizondo consideró necesaria la intervención del gobierno federal para avanzar en una solución y llamó a los diputados a impulsar ajustes al presupuesto del próximo año que permitan disponer de recursos para desarrollar el proyecto carretero.

El senador afirmó que continuará promoviendo iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con las necesidades de Coahuila. Como parte de su actividad legislativa, indicó que ha presentado 28 propuestas en poco más de un mes, derivadas de recorridos por colonias, barrios y comunidades, además de encuentros con representantes de cámaras empresariales.

Explicó que la seguridad ocupa un lugar prioritario en su agenda, junto con las acciones enfocadas en mejorar el bienestar y las condiciones de vida de las familias.

En materia de desarrollo social, reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y subrayó la importancia de mantener la colaboración entre los gobiernos municipales y estatal para concretar obras y programas.

El legislador sostuvo que la coordinación institucional debe prevalecer por encima de las diferencias partidistas cuando se trata de atender las necesidades de la población.

Finalmente, aseguró que mantendrá sus actividades en territorio coahuilense para recoger las demandas ciudadanas y convertirlas en propuestas que puedan ser impulsadas desde el Senado.