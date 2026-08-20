Gobierno de Frontera entrega tambos para basura: Sari Pérez impulsa limpieza en la colonia Guadalupe Borja

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de 50 tambos para basura a familias de la colonia Guadalupe Borja, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno municipal para fortalecer la limpieza, el orden y el cuidado del entorno en las colonias.

La entrega se realizó sobre la calle Héroes de Nacozari y fue coordinada por el Departamento de Ecología, con la participación de representantes de GREENBRIER GIMSA, REGIOPYTSA, integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector.

Sari Pérez destacó que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida y que el Gobierno municipal continuará impulsando acciones que faciliten a las familias el manejo adecuado de sus residuos. "Cuidar Frontera es tarea de todos. Nosotros seguiremos trabajando para llevar acciones y soluciones a las colonias, pero también necesitamos hacer equipo con la ciudadanía para conservar limpios nuestros espacios", señaló.

La alcaldesa reconoció la colaboración de las empresas que se sumaron a esta iniciativa, destacando la importancia de que gobierno, iniciativa privada y ciudadanía trabajen juntos en acciones que contribuyan al cuidado del municipio.

Con la entrega de estos 50 tambos, el Gobierno municipal busca fomentar desde los hogares una disposición más ordenada de los residuos y contribuir a mantener limpias las calles y espacios comunes.

Con estas acciones, el Gobierno municipal de Frontera refrenda su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, sumando esfuerzos y haciendo equipo para construir una ciudad más limpia, ordenada y con rumbo.