Fiscalía de Coahuila captura a agresor Víctor N en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó la detención de Víctor "N" acusado de violentar a su pareja Brenda Nataly "N", de quien se tuvo conocimiento de su ingreso al Hospital General de Nueva Rosita, Coahuila.

El detenido habría huido de la región, sin embargo, en atención a la cercanía y proximidad de los lunes de atención ciudadana, se tuvo conocimiento de que el responsable se encontraba en el Municipio de Sabinas; donde fue localizado.

A Víctor "N" se le cumplimentó su orden de aprehensión y continuará su proceso legal ante el Poder Judicial del Estado.

La Fiscalía General del Estado junto a la Policía Estatal mantienen su compromiso de trabajar por la paz y tranquilidad de la población.