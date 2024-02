Se gradúan 25 nuevos policías

FRONTERA COAH.- Concluyó al academia de policías y 25 nuevos elementos se incorporar a Seguridad Pública, ayer el alcalde Roberto Piña hizo entrega de uniformes a los nuevos integrantes de la corporación.

Fue en la explanada de Seguridad Pública donde el alcalde, acompañado de regidores, hizo entrega de los uniformes, el alcalde comentó que en Frontera debe haber un promedio de 145 policías, actualmente están llegando a los 100 policías y seguirán contratando.

"Que no se pare la capacitación de los elementos, el adiestramiento, acompañamiento de los policías, cada vez que tengo oportunidad de platicar con los elementos hablamos de lo importante que es el ejercicio que realizan, esta vocación que ellos hacen en forma de vida tiene mucha responsabilidad", comentó el alcalde.

Dijo que los elementos tienen una responsabilidad más allá de un servicio público y que ellos trabajen de manera correcta implica la tranquilidad y bienestar de las familias, hay quienes le apuestas a que no haya tranquilidad y que a través del departamento de Seguridad Pública se genere incertidumbre.

"Siempre serán los malos de la película ayer me enseñaban un video de policía sal interior de una vivienda pero no me enseñaron el video de donde el ciudadano golpea a un policía y se mete a la casa, me dijeron que yo los protejo y sí los voy a proteger porque me interesa que trabajen de manera correcta", comentó el alcalde.

Personal de la Fiscalía General de la República estarán en Frontera durante esta semana para tratar temas de Frontera, además el alcalde agradeció al Coronel Álvarez Castañeda por la presencia del 105% Batallón en la ciudad, dijo que el acompañamiento que se refleja en la colonias cada tercer día, demás hay un operativo con Guardia Nacional y Ejercito Mexicano que ahora se implementará por las mañana es un tema de acompañamiento.